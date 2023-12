PlayStation Store: al via gli sconti di gennaio, ci sono tanti giochi a meno di 20 euro

Sconti fino al 75% su PlayStation Store con le nuove offerte valide da oggi e fino al 5 gennaio compreso, una buona occasione per fare scorta di giochi durante le feste di Natale, ad un prezzo contenuto. Siete pronti per risparmiare?

Sono tantissimi i giochi PS4 e PS5 in sconto su PlayStation Store tra cui Call of Duty Modern Warfare 3, NBA 2K24, Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, God of War Ragnarok, Star Wars Jedi Survivor, Diablo 4, EA Sports UFC 5, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Lies of P, Final Fantasy 16, Lords of the Fallen e Street Fighter 6 a meno di 50 euro. Ma questi sono solo alcuni esempi dal momento che i giochi coinvolti nei saldi di gennaio sono oltre 5.000... niente male, vero?

Ci sono poi una serie di giochi in sconto a meno di 20 euro, in questa fascia di prezzo possiamo acquistare Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Gotham Knights, It Takes Two, The Witcher 3 Wild Hunt, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Cuphead, Stray, Resident Evil Village, Need for Speed Unbound e Final Fantasy VII Remake.

Tante belle occasioni di risparmio in vista delle festività di fine anno, avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.