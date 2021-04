PlayStation Store sconti: giochi a meno di 6€, ci sono anche The Witcher 3 e MGS 5

Sony ha rinnovato le offerte del PlayStation Store proponendo tanti nuovi giochi in vendita a prezzi scontati, come sempre abbiamo deciso di farvi risparmiare e per l'occasione vi consigliamo una serie di titoli per PS4 (compatibili anche con PS5) a meno di 6 euro, una cifra davvero irrisoria.

La proposta più interessante riguarda probabilmente The Witcher 3 Wild Hunt a 5.99 euro, si tratta della versione base del gioco (priva delle espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) ma ricordatevi che tutti i possessori potranno effettuare l'upgrade gratis alla versione PlayStation 5 non appena sarà disponibile.

Da segnalare anche Battlefield 4 a 5.99 euro e Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 3.99 euro, il bundle Unravel Yarny (include Unravel e Unravel 2) costa 4.49 euro, in offerta anche Outlast 2 a 5.99 euro, Outlast a 2.48 euro, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 5.99 euro, Overcooked a 3.99 euro e Sherlock Holmes The Devil's Daughter a soli 1,99 euro.

E ancora Zombie Army Trilogy, Brothers A Tale of Two Sons, Homefront The Revolution ed Erica 4.99 euro l'uno, chiudiamo con Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour a 3.99 euro, Agatha Christie The ABC Murders a 2.99 euro e Journey a 4.94 euro.