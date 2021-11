PlayStation Store: sconti sui giochi classici e nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì si rinnovano le promozioni sul PlayStation Store, questa settimana arrivano gli sconti sui giochi classici, rimasterizzati, remake e rètro con tagli di prezzo fino all'80%, inoltre è disponibile la nuova offerta settimanale su un gioco del catalogo PS4 e PS5.

Tra i giochi classici in offerta sul PlayStation Store troviamo Saints Row The Third Remastered a 13.99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 13.99 euro, Shadow of the Colossus a 19.99 euro, The Last of Us Remastered a 9.99 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 14.79 euro e MediEvil a 14,99 euro. E ancora, Everybody's Golf a 15.99 euro, Metro 2033 Redux a 2.99 euro, Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary a 17.99 euro e Gravity Rush Remastered a 14,99 euro.

Gli sconti andranno avanti fino al 18 novembre, da oggi e fino all'11 novembre è inoltre disponibile la nuova offerta della settimana con F1 2021 a 41.99 euro in versione PS4 e PS5. Continuano poi le promozioni di novembre con sconti fino al 70% su centinaia di giochi, ci sono anche tanti giochi per PlayStation 4 a meno di 15 euro, un prezzo davvero contenuto che vi permetterà di acquistare titoli AAA, AA e indie più o meno recenti e di discreto spessore.