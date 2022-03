PlayStation Store: sconti sui giochi essenziali e nuova offerta della settimana

Valanga di offerte sul PlayStation Store, il negozio digitale di Sony si aggiorna con nuove promozioni sui migliori giochi per PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation VR, inoltre torna l'offerta della settimana con un gioco in vendita a prezzo scontatissimo.

Prosegue la promozione A Tutto Giappone con sconti fino al 65%, debutta inoltre la vetrina Sconti Essenziali con sconti fino al 75% su una vasta gamma di giochi come Among Us, FIFA 22, Dead by Daylight, The Last of Us Parte 2, Star Wars Battlefront 2, Marvel's Spider-Man, Job Simulatr, Little Big Planet 3, Resident Evil 3 Remake, Sonic Colours, Little Nightmares, Dreams, Final Fantasy 15 Royal Edition, Mortal Kombat 11 e tanti altri.

Spazio anche per una selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 15 euro tra cui Assassin's Creed Origins, inFAMOUS Second Son, The Forest, Friday The 13th The Game, Assassin's Creed Rogue Remastered, Far Cry 4, Assassin's Creed Syndicate, The Order 1886, Just Cause 3, DmC Devil May Cry Definitive Edition, Brothers A Tale of Two Sons e Fist of the North Lost Paradise.

Sono attive anche le offerte del weekend valide fino all'8 marzo con sconti su giochi come Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Mafia Trilogy, NBA 2K22 e Sid Meier's Civilization 6.