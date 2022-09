PlayStation Store: sconti sui giochi indie e nuova offerta della settimana

Come ogni settimana il PlayStation Store si aggiorna con nuovi sconti sui migliori giochi per le console Sony, questa volta le promozioni sono incentrate sui videogiochi indipendenti per PS4 e PS5 ma c'è spazio anche per la nuova offerta della settimana.

Tra i giochi indie in sconto per PS4 e PS5 troviamo Jurassic World Evolution 2 a 29.99 euro, Among Us a 2.99 euro, Elex 2 Edizione Premium a 38.99 euro, Hades a 16.74 euro, The Ascent a 17.99 euro, Hellblade Senua's Sacrifice a 7.49 euro, Trek to Yomi a 13.99 euro, Oddworld Soulstorm Enhanced Edition a 19.99 euro, Phoenix Point Behemoth Edition a 21.99 euro, Mortal Shell a 14.99 euro e Orcs Must Die 3 a 14,99 euro.

La promozione della settimana su PlayStation Store è invece dedicata ad Assassin's Creed come parte dei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario della serie Ubisoft. Troviamo così Assassin's Creed L'Alba del Rgnarok a 19.99 euro, Assassin's Creed Valhalla Season Pass a 19.99 euro, il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey a 15.99 euro e il Season Pass di Assassin's Creed Origins a 11,99 euro.

Assassin's Creed Valhalla costa 23.09 euro, Assassin's Creed Origins è in offerta a 9.79 euro mentre Assassin's Creed Odyssey costa 13.99 euro, infine Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition è in promozione a 34,99 euro.