PlayStation Store: sconti sui giochi multiplayer e nuova offerte della settimana

Come ogni mercoledì sono ora online sul PlayStation Store i nuovi sconti dedicati ai giochi multiplayer, inoltre è disponibile anche l'Offerta della Settimana, con protagonista un gioco targato Warner Bros.

Nello specifico fino al 9 luglio è possibile acquistare La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra al prezzo di 9,99 euro invece di 39.99 euro con un risparmio del 75% sul prezzo di listino:

Supera le linee nemiche per forgiare il tuo esercito, conquistare le Fortezze e dominare Mordor dall'interno. Scopri in che modo l'apprezzatissimo Sistema Nemesi riesca a creare storie personali uniche per ogni nemico e seguace e affronta l'immane potere dell'Oscuro Signore Sauron e dei suoi Spettri dell'Anello in questa nuova, epica storia della Terra di Mezzo.

Al via anche la nuova offerta Multiplayer Party dedicata ai giochi multigiocatore che include titoli come WWE 2K20, A Way Out, Battlefield 1 Revolution, Unravel Two, Verdun, Tricky Towers, Naruto To Boruto Shinobi Striker, Absolver, SoulCalibur 6 e tanti altri, sconti validi fino al 16 luglio.

Sono ancora validi inoltre gli sconti sui giochi PlayStation Hits con tanti giochi per PlayStation 4 in vendita a meno di dieci euro, con prezzi a partire da 4,99 euro su una selezione di prodotti. Avete già deciso cosa comprare?