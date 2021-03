PlayStation Store, sconti giochi PS4: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Non solo le nuove offerte di marzo per giochi PS4 e PS5 su PlayStation Store: come ogni mercoledì, il negozio digitale di casa Sony accoglie anche una inedita promozione.

Dopo il grande sconto proposto sulla versione definitiva e next gen di Mortal Kombat 11, l'Offerta della Settimana cambia di protagonista e mette al centro l'universo di Guerre Stellari. Lo store PlayStation propone infatti ad un prezzo agevolato l'ultima avventura videoludica single-player ambientata nella Galassia Lontana Lontana. Direttamente dalle fucine creative di Respawn Entertainment, Star Wars: Jedi Fallen Order è proposto a 25,19 euro, con uno sconto complessivo pari al 67%. Di seguito, il link alla promozione:

L'apprezzatooffre una interessante formula di gameplay, che pone il giocatore nei panni di, giovane Jedi sopravvissuto all'esecuzione del famigerato. Braccato dall'Impero, quest'ultimo dovrà affrontare un percorso di recupero dei propri potere, tramite un elaborato albero di abilità che si dipana tra poteri dellae movimenti sempre più elaborati diPer tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente la recensione di Star Wars: Jedi Fallen Order , mentre non si riducono in rete i rumor legati allo sviluppo di un sequel del titolo.