PlayStation Store Sconti: giochi PS4 in offerta a meno di 20 e 10 euro

Sono iniziati oggi gli sconti Mega Marzo sul PlayStation Store con centinaia di giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR in offerta fino al primo aprile. Tra i tanti titoli in saldo troviamo anche giochi in vendita a meno di 20 e 10 euro, ecco le migliori proposte.

Giochi a meno di 20 euro

Giochi a meno di 10 euro

Fascia di prezzo che racchiude titoli molto interessanti tra cui, Dead Cells a 17.49 euro, The Order 1886 a 15.99 euro, Assassin's Creed Unity a 11.99 euro, Streets of Rage 4 a 16.24 euro e The Last Guardian a 17.49 euro.In questa categoria troviamo produzioni come World War Z a 8.99 euro Metro Redux a 5.99 euro , LocoRoco 2 Remastered a 7.49 euro, PaRappa The Rapper 2 a 4.99 euro,, Wonder Boy The Dragon's Trap a 7.99 euro e YS Origins a 7,99 euro.Questa è solamente una piccolissima parte dei giochi in sconto da oggi sul PlayStation Store, inoltre vi ricordiamo che è ora disponibile anche la nuova offerta della settimana per PS4