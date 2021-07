Playstation Store, sconti giochi PS4: la nuova Offerta della Settimana è disponibile

Mentre proseguono i saldi proposti con l'iniziativa il Pianeta degli Sconti su PlayStation Store, il negozio digitale di Sony aggiorna il proprio catalogo con una nuova Offerta della Settimana.

Il titolo scelto come protagonista della promozione è DayZ, survival post-apocalittico confezionato da Bohemia Interactive e approdato sul mercato videoludico ormai da alcuni anni. Il titolo si presenta come un open world strutturato su grandi spazi. La mappa di gioco copre infatti un'estensione corrispondente a circa 230 kilometri quadrati, costellati da punti d'interesse ispirati a luoghi reali.



All'interno del mondo di DayZ, ben 60 giocatori si fronteggiano in una lotta per la sopravvivenza, caratterizzata da meccaniche di stampo realistico. Tra attività di caccia o di crafting, i sopravvissuti possono decidere di collaborare o di sparare a vista, restare fedeli o tradire i compagni. A rendere il tutto più incerto, ci pensano poi animali feroci e un sistema di variazione del clima dinamico.

Nell'ambito della nuova Offerta della Settimana, il PlayStation Store propone il titolo con uno sconto del 40%, portandone il prezzo a 29,99 euro, al posto dei consueti 49,99 euro.

La nuova Offerta della Settimana, come sempre, avrà una durata limitata, con scadenza fissata per il prossimo 22 luglio 2021.