PlayStation Store sconti: giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro per il Black Friday

Sony ha lanciato le offerte del Black Friday PlayStationin vendita a meno di 10 euro... siete pronti per risparmiare?

Vi segnaliamo ad esempio ARK Survival Evolved a 8.99 euro, l'aggiornamento alla Deluxe Edition di Star Wars Jedi Fallen Order a 6 euro, il Criminal Enterprise Starter Pack di GTA Online a 4.99 euro, ARK Scorched Earth a 6.99 euro e Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8,99 euro. Si continua con God of War a 9.99 euro, The Sims 4 Esterni da Sogno Stuff Pack a 7.49 euro, The Sims 4 Vintage Glamour Stuff Pack a 7.49 euro, il Pass Espansioni di HITMAN 2 a 7.99 euro, il Celebration Edition Upgrade di Star Wars Battlefront 2 a 4.99 euro, PUBG a 9.89 euro, The Division 2 Warlords of New York a 8.99 euro, World War Z a 8.99 euro e Wolfenstein Cyberpilot a 5,99 euro.

La lista è in realtà ben più nutrita, vi basterà andare sul PlayStation Store per visualizzare tutti i giochi PlayStation in offerta per il Black Friday, sconti validi fino al primo dicembre. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.