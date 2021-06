PlayStation Store, sconti giochi PS4 e PS5: disponibile la nuova Offerta della Settimana:

Mentre prosegue l'iniziativa Doppi Sconti su PlayStation Store, il negozio digitale di casa Sony si aggiorna con una ulteriore promozione speciale: è infatti ora disponibile la nuova Offerta della Settimana.

Per l'occasione, la scelta del colosso videoludico è caduta su Hitman III, capitolo conclusivo dell'epopea dell'Agente 47. L'ormai iconico personaggio di IO Interactive è tornato a colpire su PC e console nel corso del gennaio di quest'anno, per un'ultima operazione stealth. A distanza di circa sei mesi dal Day One, il titolo è ora protagonista degli sconti su PlayStation Store in qualità di Offerta della Settimana. Di seguito, tutti i dettagli legati all'iniziativa:

Hitman III Standard Edition in sconto su PS Store: nella sua versione Standard, Hitman III è proposto a 45,49 euro, con uno sconto del 35% sul prezzo di listino. L'offerta è valida sia per la versione PlayStation 4 sia per la versione PlayStation 5 del gioco;

Hitman III Deluxe Edition in sconto su PS Store: anche per l'edizione Deluxe, lo sconto proposto si attesta sul 35%. In questo caso, il prezzo di Hitman III scende a 58,49 euro, sia per la versione PlayStation 4 sia per quella PlayStation 5;

Per tutti i dettagli sul gioco IO Interactive, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la ricca recensione di Hitman III redatta dal nostro Giuseppe Arace.