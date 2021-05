PlayStation Store: sconti giochi remaster e rètro, nuova offerta della settimana

In attesa dei PlayStation Days of Play al via il 26 maggio, il PlayStation Store si aggiorna con una nuova promozione dedicata ai giochi classici e alle riedizioni (remaster e remake) oltre ad ospitare la nuova offerta della settimana.

Sconti Remaster e Rètro

Sono oltre 200 i giochi scontati per l'occasione, tra i tanti citiamo The Last of Us Remastered a 9.99 euro, God of War III Remastered a 9.99 euro, Shadow of the Colossus a 15.99 euro, GTA Trilogy a 17.49 euro, Call of Duty Modern Warfare Remastered a 19.99 euro, Streets of Rage 4 a 14.99 euro, Assassin's Creed Rogue Remastered a 11.99 euro, MediEvil a 14.99 euro, Ratchet & Clank a 9.99 euro, Yakuza Kiwami 2 a 9.99 euro, Uncharted The Nathan Drake Collection a 9.99 euro, Metal Slug XX a 4.99 euro, Amnesia Collection a 5.69 euro e DOOM (1993) a 2,49 euro. E la selezione continua sulle pagine del PlayStation Store, dove troverete centinaia di giochi in sconto.

Offerta della Settimana

Outriders è in offerta a 52.49 euro sul PlayStation Store nella doppia versione per PlayStation 4 e PlayStation 5. Lo sconto è pari al 25% sul prezzo di listino (normalmente fissato a 69.99 euro), la promozione è valida fino al 27 maggio.