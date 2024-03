PlayStation Store sconti: grandi giochi a meno di 10 euro, risparmio assicurato

Anche questo weekend non mancano le occasioni di risparmio su PlayStation Store, sono tantissimi i giochi per PS5 e PS4 in vendita a prezzo ridotto per un periodo limitato. Avete solo 10 euro a disposizione? State tranquilli, potete comprare molti titoli di grande spessore!

Qualche esempio? Mortal Kombat 11 e Riders Republic a 9.99 euro l'uno o ancora Batman Arkham Knight a 3.99 euro (davvero un super prezzo), Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3.99 euro, Ghost Recon Wildlands a 9.99 euro, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition a 9,99 euro e DOOM Eternal a 9,99 euro.

DOOM Eternal Standard Edition costa 9.99 euro, Rayman Legends è in super offerta a 3.99 euro mentre Hot Wheels Unleashed costa 5,99 euro. In offerta anche Assassin's Creed Syndicate a 8.99 euro, RIDE 4 a 7.49 euro, Need for Speed a 1.99 euro, LEGO Lo Hobbit a 3.99 euro e Dragon Age Inquisition Edizione Gioco dell'Anno a 4.49 euro.

Titanfall 2 Standard Edition costa 1.99 euro, Far Cry 3 Classic Edition è in promozione a 7.49 euro, GRID Legends costa 6.99 euro e vi segnaliamo anche LEGO Marvel's Avengers Edizione Deluxe a 5.59 euro. In chiusura, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra a 7.49 euro, Pac-Man World Re-Pac a 9.99 euro e Saints Row a 8,99 euro.