PlayStation Store: sconti sugli indie, giochi a meno di 15€ e offerta della settimana

Come ogni mercoledì, il PlayStation Store si aggiorna con nuovi sconti, nello specifico questa settimana il focus è sui giochi indipendenti PlayStation Indies scontati fino al 75%, torna anche l'offerta della settimana.

Tra i giochi indie per PlayStation in sconto troviamo Kena Bridge of Spirits, Overcooked! 2, OlliOlli World, Deep Rock Galactic, Jurassic World Evolution 2, The Medium, Planet Coaster, Mortal Shell, Hllow Knight Edizione Cuore di Vuoto, FrostPunk Console Edition, Dead Cells, We Happy Few, Darksiders Genesis, Carrion, Chernobylite, Blair Witch, Party Panic, Operation Tango e Bloodstained Ritual of the Night, solamente per citarne alcuni.

La nuova offerta della settimana riguarda invece Back 4 Blood in vendita a prezzo scontato, l'edizione standard per PS4 e PS5 costa 34.99 euro mentre il Pass Annuale costa 23.99 euro e vi permetterà di accedere a tre espansioni con una nuova storia, personaggi extra e tanti altri contenuti.

Infine spazio anche ai giochi in offerta a meno di 15 euro, in questa fascia di prezzo troviamo tra i tanti Jurassic World Evolution, Assassin's Creed Origins, inFAMOUS Second Son, Far Cry 3 Classic Edition, Tom Clancy's The Division 2, Rayman Legends, DiRT Rally 2.0, Steep, One Piece World Seeker, Far Cry 4, The Order 1886, Mirror's Edge Catalyst, DmC Devil May Cry e Resident Evil Code Veronica X.