PlayStation Store: sconti di luglio sui giochi PS4 e PS5 e nuova offerta della settimana

Si rinnovano come ogni mercoledì le offerte su PlayStation Store con una nuova valanga di sconti sui migliori giochi PS4 e PS5 e una nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco piuttosto recente e particolarmente apprezzato.

Per quanto riguarda i giochi in offerta a luglio, tra i tanti citiamo NBA 2K22 a 11.24 euro, Stranded Deep a 8.99 euro, Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition a 19.99 euro, Resident Evil 3 a 15.99 euro, Payday 2 CrimeWave Edition a 3.99 euro, LEGO Jurassic World a 11.99 euro, Tennis World Tour a 2 a 14.99 euro, Far Cry 3 Classic Edition a 9.89 euro, Judgment di SEGA 19.99 euro, MudRunner a 5.99 euro, Battlefield V Edizione Definitiva a 12.49 euro, Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition a 21.24 euro e Life is Strange True Colors a 29,99 euro. La lista completa è disponibile su PlayStation Store, per alcuni titoli sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus.

La nuova offerta della settimana riguarda invece LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker a 44.99 euro in versione PS4 e PS5 mentre il Pacchetto Personaggi costa 11.24 euro invece di 14.99 euro, buon prezzo per un DLC che include nuovi personaggi tratti da The Mandalorian Stagione 1, The Mandalorian Stagione 2, Rogue One A Star Wars Story, Solo A Star Wars Story e Star Wars The Bad Batch, oltre ai pacchetti Personaggi Classici e Pacchetto Assaltatore.