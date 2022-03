PlayStation Store: sconti Mega Marzo e nuova offerta della settimana

PlayStation lancia gli sconti Mega Marzo su PlayStation Store, con una selezione di giochi per PS4 e PS5 scontati fino al 74% sul prezzo di listino, inoltre torna l'offerta della settimana con un gioco venduto a prezzo ridotto per sette giorni.

Tra i giochi in offerta con la campagna promozionale Mega Marzo troviamo FIFA 22, Back 4 Blood, F1 2021, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 2042, It Takes Two, Guardiani della Galassia, Riders Republic, Deathloop, Star Wars Jedi Fallen Order, Mass Effect Legendary Edition, NBA 2K22, Spyro Reignited Trilogy, Marvel's Avengers, The Sims 4, Hitman 3 Deluxe Edition, Just Dance 2022 e Hades, solamente per citarne alcuni.

L'offerta della settimana su PlayStation Store riguarda Aliens Fireteam Elite venduto a 19.99 euro invece di 39.99 euro, il gioco è compatibile sia con PS4 che con PS5, offerta valida fino al 24 marzo. Non manca poi una vetrina con giochi in sconto a meno di 20 euro, tra questi troviamo Bloodborne Game of the Year Edition, UNO, Assassin's Creed 4 Black Flag, Wreckfest, Sniper Elite 4 Deluxe Edition, Jurassic World Evolution e Metal Gear Solid V The Definitive Experience.

Infine, continuano gli sconti PlayStation Indies con una selezione di giochi indipendenti per PS4 e PS5 venduti a prezzo scontato ancora per pochissimi giorni.