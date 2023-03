PlayStation Store: al via gli sconti Mega Marzo e nuova offerta della settimana

Su PlayStation Store ha preso il via la promozione Mega Marzo con centinaia di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato, inoltre è attiva anche la nuova offerta della settimana. Ecco le promo da non perdere!

Sono tantissimi i giochi in sconto con l'offerta Mega Marzo. Qualche nome? Cyberpunk 2077 a 24.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 29.99 euro, Minecraft Dungeons Ultimate DLC Bundle a 16 euro, Saints Row Gold Edition a 59.99 euro, Saints Row Platinum Edition a 65.99 euro, Riders Republic Gold Edition a 29.99 euro ma gli sconti coinvolgono anche giochi come DOOM Eternal, Star Wars Jedi Fallen Order, Diablo III Eternal Collection, Conan Exiles, LEGO Sta Wars La Saga degli Skywalker, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Final Fantasy XIV Endwalker e tanti altri.

Da segnalare anche la nuova promozione della settimana sulla serie Far Cry: Far Cry 5 Gold Edition costa 13.49 euro, il Season Pass costa 8.99 euro, Far Cry 6 Game of the Year Edition è in sconto a 41.99 euro mentre la versione Deluxe costa 26.99 euro. Far Cry 6 Lost Between Worlds ha un prezzo di 9.99 euro, Far Cry New Dawn è in offerta a 8.99 euro e Far Cry New Dawn Deluxe Edition costa 10,49 euro.