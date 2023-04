PlayStation Store: nuovi sconti sui migliori giochi giapponesi PS4 e PS5

Come ogni mercoledì il PlayStation Store si aggiorna con nuovi contenuti, tra cui sconti e offerte. Questa settimana inizia la Golden Week, la Settimana d'Oro con tanti giochi giapponesi per PS4 e PS4 venduti ad un prezzo ridotto per un periodo limitato.

Nel momento in cui scriviamo gli sconti della Golden Week sono attivi su PlayStation Store USA mentre il PlayStation Store italiano mostra solamente una pagina provvisoria ma entro breve sicuramente le offerte saranno attive anche nel nostro paese.

Tra i giochi in sconto per la Settimana d'Oro troviamo Resident Evil Village, Resident Evil 2 Remake, Dragon Ball Z Kakarot, Monster Hunter Rise, NieR Automata, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Devil May Cry V Special Edition, Dragon Ball FighterZ, Warriors Orochi 4, YS 8 Lacrimosa of Dana e tanti altri. Il focus è 100% sui videogiochi giapponesi, protagonisti dunque sono i cataloghi di publisher come Capcom, Konami, Bandai Namco, Square Enix, SEGA, Atlus e Koei-Tecmo, solamente per citarne alcuni.

Nel frattempo queste sono le ultime ore per approfittare dei saldi di primavera, su PlayStation Store trovate tanti giochi per PS4 e PS5 a meno di cinque euro e una valanga di giochi in offerta a meno di 8 euro, prezzi alla portata di tutti per arricchire la propria ludoteca a costi contenuti.