PlayStation Store: sconti migliori giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Nuovi sconti di maggio su PlayStation Store e per l'occasione non potevamo non segnalarvi una selezione dei migliori giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di cinque euro, una bella occasione di risparmio.

Iniziamo con The Division 2 Standard Edition a 4.49 euro mentre Rayman Legends costa solamente 3.99 euro, Dead Island Definitive Collection (include Dead Island e Dead Island Riptide, Dead Island Retro Revenge e tutti i DLC) costa 4.49 euro. Il solo Dead Island Definitive Edition è in sconto a 2.99 euro e vi segnaliamo anche Payday 2 CrimeWave Edition a 3.99 euro mentre con 4.99 euro potete comprare Tomb Raider Definitive Edition o Little Nightmares.

Dishonored 2 costa 3.99 euro, Anthem è in offerta a 4.99 euro mentre One Piece Pirate Warriors 3 costa ancora meno, 2.99 euro. Per Yakuza Zero bastano 4.99 euro, Dead Island Riptide Definitive Edition è in sconto a 2.99 euro, Yakuza 6 The Song of Life costa 4.99 euro, il primo Prototype invece è scontato a 4,49 euro.

Thief costa 2.99 euro in offerta, Super Meat Boy è in vendita al super prezzo di 1.59 euro, Saints Row 4 Re-Elected costa 3.99 euro e Brothers A Tale of Two Sons è in sconto a 4,99 euro. In chiusura, Sniper Elite 3 a 4.49 euro, Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente a 1.49 euro e Super Meat Boy Forever a 1,99 euro.