PlayStation Store, agli sconti non c'è mai fine: si avvicinano i Saldi Estivi

Circa una settimana fa vi abbiamo parlato dei giochi PS4 e PS5 scontati sul PS Store per le Selezioni Essenziali. La loro conclusione si fa sempre più vicina ma, dopo l'annuncio di Sony delle ultime ore, sappiamo che la festa non accenna a terminare: alle promozioni non c'è mai fine e lo Store PlayStation si appresta ad accogliere i Saldi Estivi.

Parliamo, anche in questo caso, di una serie di offerte che garantiranno ai giocatori di tutto il mondo di poter acquistare grandi produzioni videoludiche ad un prezzo scontato. Come comunicato in via ufficiale dalla stessa Sony tramite un post sul PlayStation Blog, sappiamo che "tra meno di una settimana, i Saldi Estivi illumineranno il PlayStation Store, portando con sé sconti incredibili su migliaia di giochi PS5 e PS4".

Si tratterà, come di consueto, di una promozione a tempo limitato, la cui durata sarà alquanto elevata: i Saldi Estivi inizieranno alle ore 00:00 del 19 luglio e finiranno alle 23:59 del 16 agosto. Non tutti i titoli soggetti alle scontistiche che vi saranno nei prossimi giorni rimarranno in promozione per quasi un intero mese perché, come affermato dalla stessa casa di Tokyo, "alcuni giochi saranno rimossi dalla promozione il 2 agosto".

Mancano davvero pochi giorni all'inizio della festa in quel di PS Store. Siete interessati a saperne di più sull'iniziativa in questione? Non ci resta che attendere fino all'arrivo del 19 luglio ma, fino a quel momento e nel desiderio di ingannare il tempo dell'attesa, vi invitiamo a recuperare le migliori offerte su PlayStation Store dei giochi PS5 e PS4 a meno di 8 euro.