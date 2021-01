PlayStation Store sconti: al via la nuova offerta della settimana su un gioco PS4 e PS5

E' online la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store dedicata come sempre ad uno dei videogiochi più amati ed apprezzati del pubblico, proposto per sette giorni a prezzo ridotto. Vediamo di cosa si tratta.

Questa settimana l'offerta riguarda Warframe, se è vero che il gioco base è gratis, lo stesso non si può dire per i vari pacchetti di valuta e per le edizioni speciali. Ecco dunque che tra i prodotti in promozione troviamo il pacchetto con 170 Platino a 7.19 euro, 370 Platino a 13.49 euro, 1.000 Platino + Mod a 34.99 euro, 2.100 Platino + Mod a 59.99 euro e 3125 Platino + Mod a 64.99 euro.

Warframe Collezione Obsidian Azur (include Skin Excalibur Obsidian Azura, Syandana Obsidian Azura, Galatine, Skin Galatine Obsidian, Booster Affinità di 3 giorni, Booster Crediti di 3 giorni, 50,000 Crediti e 300 Platino) costa 12.49 euro, Warframe Collezione Obsidian Corvus a 12.49 euro (include 300 Platino, Syandana Obsidian Corvus, Arma Nikana Corpo a Corpo, Skin Obsidian Nikana, Sigillo Obsidian Corvus e Booster Affinità e Crediti 7 Giorni), infine troviamo i pacchetti Sostenitore Deimos Swarm a 27.49 euro e il pacchetto Sostenitore Demos Hive a 14,99 euro.

Tutte le offerte indicate sono valide fino al 4 febbraio, sul PlayStation Store sono partiti inoltre gli sconti sui giochi classici per PlayStation dedicati a remake, remaster e collection di giochi del passato.