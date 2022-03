PlayStation Store sconti: nuove offerte del weekend sui giochi PS4 e PS5

Questa settimana, Sony ha lanciato le offerte Mega Marzo su PlayStation Store ma le novità non finiscono qui perché sono ora disponibili anche gli sconti del weekend sui migliori giochi per PS4 e PS5.

Tra le offerte del fine settimana spiccano i giochi Ubisoft con una sola eccezione, DOOM Eternal in vendita a 15.99 euro invece di 39,99 euro. Per il resto, spazio ai bundle Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion + Assassin's Creed Valhalla a 45.49 euro l'uno, Watch Dogs Legion a 19,54 euro e Watch Dogs Legion Gold Edition a 34,99 euro. Si continua con Monopoly Madness a 19.49 euro, Rainbow Six Extraction a 32.49 euro e Rainbow Six Extraction Deluxe Edition a 41,99 euro.

Se volete risparmiare ancora di più ricordatevi di dare una occhiata ai giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro, in questa fascia di prezzo si trovano titoli molto interessanti come Metal Gear Solid V The Definitive Experience e Darksiders Warmastered Edition, oltre a produzioni indie di discreto valore.

Vi segnaliamo anche una selezione di giochi per PlayStation a 9.99 euro, nell'elenco è compreso anche Star Wars Jedi Fallen Order, ora in vendita ad un prezzo davvero contenuto solamente per un periodo limitato.