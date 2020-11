PlayStation Store sconti: nuovi giochi PS4 in offerta a meno di 10 euro

State cercando un gioco per passare il tempo in attesa che il corriere vi consegni PlayStation 5 ma non volete comprare nuovi giochi a prezzo pieno? In questo caso il PlayStation Store viene in vostro soccorso con tante nuove offerte su giochi PS4 in vendita a prezzi piccoli piccoli.

Nel momento in cui scriviamo sono disponibili (e lo resteranno fino al primo dicembre) tantissimi giochi a meno di dieci euro. Qualche esempio? Assassin's Creed 4 Black Flag, Steep e Gran Turismo Sport a 9.99 euro l'uno, Tom Clancy's The Division 2 a 9.89 euro, Jak & Daxter The Precursor Legacy a 8.99 euro, MudRunner a 8.74 euro, God of War III Remastered e Rayman Legends a 9.99 euro e ancora Overcooked a 3.99 euro e Overcooked Gourmet Edition a 7,99 euro.

E ancora, Just Cause 3 a 3.99 euro, Shadow of the Colossus a 9.99 euro, Until Dawn Rush of Blood per PlayStation VR a 6.99 euro, Little Nightmares Complete Edition a 7.49 euro e WipEout Omega Collection a 9,99 euro. Sul PlayStation Store è in corso anche l'offerta della settimana su un gioco PS4 recentissimo, continuano inoltre gli sconti sui giochi indie per PS4, in vendita con sconti fino al 75% sul prezzo di listino.