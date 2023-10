PlayStation Store sconti e offerte: con meno di 5 euro si gioca alla grande!

La domanda è lecita: cosa si compra su PlayStation Store con meno di 5 euro? La risposta è tanti tanti giochi per PS4 e PS5, grazie ai saldi d'autunno ci sono infatti numerosi titoli in offerta ad un prezzo piccolo piccolo, per divertirsi risparmiando.

Iniziamo con Need for Speed Payback a 2.99 euro, For Honor Standard Edition a 4.49 euro, Among Us a 2.79 euro e Dead Island Definitive Edition a 2,99 euro. Si continua con Quake II a 3.99 euro, LEGO Lo Hobbit e LEGO Batman 3 Gotham e Oltre a 4.79 euro l'uno,

E ancora, Road 96 costa 4.99 euro, Star Wars Squadrons è in offerta a 3.99 euro, Sniper Elite V2 Remastered è in offerta a 3.49 euro mentre Verdun costa 3.99 euro, da segnalare anche Darkest Dungeon 2 a 4,39 euro.

Impossibile poi non citare Horizon Chase Turbo, Dragon Ball Xenoverse e Metro 2033 Redux, Metro Last Light a 3.99 euro l'uno. E ancora, Batman Arkham VR a 3.99 euro, Tales of Zestiria Edizione Digitale Standard a 2.99 euro, Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente a 4.49 euro e Godfall Challenger Edition allo stesso prezzo.

Infine, Cat Quest 2 è in sconto a 4.94 euro, Homefront The Revolution costa 1.99 euro, Zombie Army Trilogy è in sconto a 4.99 euro e Yooka-Laylee è in vendita al prezzo scontato di 3,99 euro.