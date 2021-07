PlayStation Store sconti e offerte: nuovi giochi a meno di quattro euro

Sono iniziati i Saldi Estivi sul PlayStation Store e per l'occasione abbiamo selezionato per voi alcuni giochi PS4 e PS5 in vendita a meno di quattro euro. E non mancano le sorprese...

Per quanto sia raro trovare giochi AAA e AA in questa fascia di prezzo iniziamo segnalandovi Onrush di Codemasters a 2.49 euro, un racing arcade in stile Motorstorm che potrebbe regalarvi qualche soddisfazione sopratutto se giocato con gli amici. Citiamo anche We We Here a 2.49 euro, Super Destronaut DX (sparatutto psichedelico in stile Space Invaders) a 1.99 euro, Gun Crazy a 2.49 euro e Mochi Mochi Boy a 1,99 euro.

E ancora, Micetopia a 2.99 euro, Deep Space Rush a 1.99 euro, InkSplosion a 1.49 euro e More Dark a 2,99 euro. Golf Zero costa 2.49 euro così come Void Gore, stesso prezzo di Zero Zero Zero Zero, League of Evil e RogueCube.

Mancano purtroppo questa volta le produzioni Square Enix di vecchia generazione a meno di due euro come Tomb Raider Definitive Edition, Murdered Soul Suspect e Thief, in passato più vendute venduti in sconto a 1,99 euro. In ogni caso Onrush di Codemasters è sicuramente degno di nota, a meno di tre euro potete concedere una possibilità a questo sfortunato titolo.