PlayStation Store: sconti e offerte, nuovi giochi a meno di 6 euro

I Days of Play di Sony continuano anche sul PlayStation Store e quale miglior occasione di dare uno sguardo alle nuove offerte? Questa volta abbiamo deciso di segnalarvi una selezione di giochi in vendita a meno di 6 euro, cosa è possibile comprare a questa cifra? Scopriamolo insieme.

A 5.99 euro troviamo Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni, stesso prezzo per il bundle famiglia di Electronic Arts che include tre diversi giochi (Need for Speed, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Unravel) mentre Yakuza Zero di SEGA costa ancora meno, 4,99 euro.



Bastano sempre 4.99 euro per Resident Evil HD e Resident Evil Zero HD, con 3.99 euro invece potete acquistare lo sparatutto Metro 2033 Redux. Warhammer Vermintide 2 Premium Edition costa 3.74 euro, da segnalare anche RIDE 2 a 3.99 euro e Deus Ex Mankind Divided a 4,49 euro. Per 5.99 euro potete acquistare Narcos Rise of the Cartles, Euro Fishing costa 4.9 euro mentre Overcooked 2 Surf n Turf ha un prezzo di 4,11 euro.



In offerta anche This War of Mines The Little Ones a 3.99 euro, infine citiamo Torchlight 2 e Sine Mora Ex a 5.99 euro, oltre a Bloodstained Curse of the Moon a 4,99 euro.