PlayStation Store: sconti e offerte in occasione dei Game Awards

Al via una nuova ondata di sconti sul PlayStation Store, questa volta dedicati ai giochi candidati per le varie categorie ai The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi in programma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Ma ci sono anche altre offerte degne di nota...

Tra i giochi in sconto troviamo Resident Evil Village a 30.09 euro, Battlefield 2042 Cross Gen Bundle a 59.99 euro, NBA 2K22 a 29.39 euro, Demon's Souls a 49.59 euro, Assassin's Creed Valhalla a 34.99 euro, Guardiani della Galassia a 45.59 euro, NBA 2K22 a 33.74 euro, Mass Effect Legendary Edition a 39.89 euro, Life is Strange True Colors a 38.99 euro, Little Nightmares 2 a 20.09 euro e Psychonauts 2 a 39.98 euro.

E ancora, Tales of Arise a 62.99 euro, FIFA 22 a 34.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 23.99 euro, Mafia Definitive Edition a 19.99 euro, Hitman 3 a 27.99 euro, Deathloop Deluxe Edition a 44.99 euro, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles Deluxe Edition a 48,99 euro, Jurassic World Evolution 2 a 47.99 euro e Far Cry 6 Gold Edition a 59,99 euro. In chiusura segnaliamo Alan Wake Remastered a 23.99 euro e Destiny 2 Oltre La Luce a 19.99 euro.