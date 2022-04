PlayStation Store: sconti d'oro, giochi a meno di 20€ e nuova offerta della settimana

Si rinnovano gli sconti su PlayStation Store con tantissime nuove offerte: oltre all'offerta della settimana torna la promozione Settimana d'Oro, inoltre spazio ai giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 in sconto a meno di 20 euro.

Iniziamo proprio con i giochi a meno di 20 euro dove troviamo titoli come Star Wars Jedi Fallen Order, DOOM Eternal, Need for Speed Heat, Spyro Reignited Trilogy, Star Wars Battlefront 2, Ghost Recon Breakpoint, Far Cry 5, LittleBigPlanet 3, Devil May Cry V Special Edition, Assetto Corsa, Call of Duty WWII, LEGO Lo Hobbit, DiRT Rally 2.0, inFamous Second Son, Sniper Elite 4, Dreams, Star Wars Squadrons e LEGO Marvel's Avengers, solamente per citarne alcuni.

Tornano anche le offerte della Settimana d'Oro con sconti fino al 75% su una vasta selezione di giochi tra cui Dragon Ball FighterZ, Persona 5 Royal, Shadow Warrior 3, Resident Evil Village, Lost Judgment di SEGA, NieR Replicant, Resident Evil 2, Bloodborne Game of the Year Edition, The Evil Within 2, Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid V The Definitive Experience, SoulCalibur 6, Dragon Quest XI, Dynasty Warriors 9, Yakuza Like A Dragon e One Piece World Seeker.

Infine, spazio all'offerta della settimana su PlayStation Store con It Takes Two per PS4 e PS5 venduto a 15.59 euro invece di 39.99 euro, un bel risparmio per acquistare il gioco dell'anno 2021 a prezzo scontato.