PlayStation Store: nuovi sconti di primavera sui giochi PS4 e PS5

Sony rinnova le offerte del PlayStation Store con una nuova ondata di giochi in sconto fino al 27 aprile. Una selezione di titoli per PS4, PS5 e PSVR in vendita a prezzo ridotto, con una vasta scelta di giochi AAA, AA, produzioni indipendenti, remake e remaster.

Le offerte di primavera del PlayStation Store coinvolgono centinaia di giochi tra cui FIFA 22, GTA V Premium Edition, Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Rust Console Edition, Ghost of Tsushima Director's Cut, Ratchet & Clank Rift Apart, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Red Dead Redemption 2, Sekiro Shadows Die Twice, Demon's Souls, GRID Legends, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e Resident Evil Village, solamente per citarne alcuni. Gli sconti arrivano fino al 75% sul prezzo di listino, per visualizzare i prezzi aggiornati vi basterà andare su PlayStation Store nella sezione offerte di primavera.

Sony propone inoltre una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di 20 euro, anche in questo caso la scelta è piuttosto vasta e tra i tanti giochi a meno di 20 euro citiamo Uncharted The Nathan Drake Collection, Green Hell, Tekken 7, Mafia Definitive Edition, The Elder Scrolls Online, God of War III Remastered, Dying Light Enhanced Edition, Naruto to Boruto Shinobi Strikers, Unravel 2 e God of War Digital Deluxe Edition.