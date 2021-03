PlayStation Store sconti di primavera: nuovi giochi a meno di 20 e 10 euro

Sono partiti oggi i saldi di primavera sul PlayStation Store e tra i tantissimi giochi in sconto troviamo anche numerose offerte sui migliori giochi per PS4, PS5 e PSVR a meno di 20 euro e 10 euro, fascia di prezzo molto interessante che racchiude titoli di notevole spessore ludico e artistico.

Giochi a meno di 20 euro

Tra i giochi PS4 a meno di 20 euro troviamo GTA V Premium Edition a 14.69 euro, Crash Team Racing Nitro Fueled a 15.99 euro, il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey a 19.99 euro, Mortal Kombat 11 a 19.99 euro, Resident Evil 3 Remake a 19.79 euro, ARK Survival Evolved Explorer's Edition a 19.99 euro, HITMAN 2 Gold Edition a 19.99 euro e Overwatch Legendary Edition a 19.79 euro.

Giochi a meno di 10 euro

Anche in questo caso la selezione è incredibilmente nutrita e include tra gli altri Tekken 7 a 9.99 euro, eFootball PES 2021 Season Update a 9.89 euro, Gran Turismo Sport a 9.99 euro, The Last of Us Remastered a 9.99 euro, Resident Evil 7 Biohazard a 9.99 euro, Unravel Two a 5.99 euro, DiRT Rally 2.0 a 8.74 euro e The Elder Scrolls Online a 7,99 euro.

Questa è solamente una piccolissima selezione dei giochi in offerta, per saperne di più vi rimandiamo alla pagina dei saldi di primavera sul PlayStation Store.