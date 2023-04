PlayStation Store, nuovi sconti di primavera: tanti giochi PS5 e PS4 in offerta

Proseguono gli sconti di primavera sul PlayStation Store, che mette a disposizione una ricchissima serie di giochi per PlayStation 5 e PS4 a prezzi molto economici e vantaggiosi, perfetti per risparmiare soldi in abbondanza ed acquistare al tempo stesso una nutrita schiera di nuove produzioni con cui intrattenersi.

In data 12 aprile l'elenco messo a disposizione da Sony si è ulteriormente ampliato, offrendo giochi scontati anche fino al 75%. Tra alcuni dei giochi che è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi troviamo ad esempio The Last of Us Parte II a 9,99 euro, Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 e PS4 a 39,99 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 39,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 24,99 euro, Gotham Knights Deluxe Edition a 37,99 euro e The Callisto Protocol a 41,99 euro.

Ma questi sono soltanto alcuni esempi di una lista in verità molto più corposa e variegata che può venire incontro alle esigenze di ogni giocatore. In sconto si trovano anche giochi come Returnal, Nioh Collection, Battlefield 2042, Wild Hearts, GTA V e GTA Online, Dying Light 2, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Demon's Souls giusto per citare alcuni giochi che potete trovare tra le promozioni PS Store.

Ricordiamo intanto che è previsto in giornata l'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di aprile 2023, con una nuova serie di produzioni PS5 e PS4 in arrivo per tutti gli abbonati ai servizi Sony.