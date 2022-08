PlayStation Store e sconti su PS4 e PS5: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Dopo l'annuncio di DualSense Edge alla Gamescom 2022, è tempo di nuovi sconti e promozioni sui lidi di PlayStation Store, che accoglie la nuova Offerta della Settimana.

Puntuale come ogni mercoledì, il negozio digitale Sony si è infatti aggiornato per proporre all'utenza PlayStation 4 e PlayStation 5 una speciale occasione di risparmio. Questa settimana, sull'onda dell'annuncio della nuova espansione, l'iniziativa è dedicata a Destiny 2. Per un periodo di tempo limitato, i Guardiani possono infatti acquistare diversi contenuti aggiuntivi del titolo ad un prezzo ridotto.

Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli in merito all'Offerta della Settimana di PS Store:

Destiny 2: La Regina dei Sussurri : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Destiny 2: La Regina dei Sussurri - Edizione Deluxe : proposto a 53,59 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 53,59 euro, con uno sconto del 33%; Destiny 2: Oltre la Luce : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Destiny 2: Ombre dal Profondo : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; Destiny 2: Collezione Storica : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%; Pacchetto Destiny 2: I Rinnegati : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Pacchetto Destiny 2: 30 Anni di Bungie: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

L'Offerta della Settimana resterà attiva su PlayStation Store sino al prossimo giovedì 1 settembre 2022, alle ore 00:59 del fuso orario italiano. In chiusura, ricordiamo inoltre la possibilità di approfittare di una settimana di gioco gratis per tutte le espansioni di Destiny 2.