PlayStation Store: sconti PSVR e nuova Offerta della Settimana

Come ogni mercoledì il PlayStation Store si aggiorna con nuove promozioni: questa settimana prendono il via gli sconti sui migliori giochi PlayStation VR per festeggiare il terzo compleanno di PSVR, oltre ovviamente alla nuova Offerta della Settimana.

Sconti PlayStation VR

Nel momento in cui scriviamo i giochi PSVR in offerta sono quasi 150, tra cui Batman Arkham VR, Tetris Effect, SUPERHOT VR, Moss, Wolfenstein Cyberpilot, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Borderlands 2 VR, Robinson The Journey, Creed Rise to Glory, DOOM VFR, Thumper, Job Simulator, Raw Data, Everest VR, Megaton Rainfall, CoolPaintrVR, The Invisible Hour, Titanic VR e tanti altri con prezzi a partire da... 1,99 euro!

Offerta della Settimana

La nuova Offerta della Settimana è invece un gioco recentissimo, ovvero eFootball PES 2020, proposto in versione Standard a 40.19 euro e in versione Legend Edition a 45.59 euro, offerta valida fino al 17 ottobre. eFootball PES 2020 Legend Edition include:

Giocatore leggendario PES

Ronaldinho 2019

Lionel Messi in prestito per 10 partite

Premium Agente (3 giocatori) x 30 settimane

3 Coupon di rinnovo del contratto dei giocatori x 30 settimane

Divisa FCB x Nike x 10R (nel gioco)

Le promozioni legate ai giochi per PlayStation VR sono valide fino al 24 ottobre e sono già disponibili sullo store italiano, non vi resta che fiondarvi nel negozio online di Sony per i vostri acquisti!