PlayStation Store: sconti su rimasterizzazioni e retrò disponibili anche in Italia

Poco dopo l'arrivo sul arrivo sul PlayStation Store USA, la promozione dedicata alla rimasterizzazioni, ai remake e ai giochi dal sapore retrò è approdata anche sul PlayStation Store italiano. Scopriamo assieme tutti i dettagli!

La promozione Rimasterizzazioni e retrò rimarrà attiva fino alle 00:59 di sabato 22 febbraio, e include più di 140 prodotti in offerta, a partire da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy, entrambi proposti al prezzo scontato di 19,99 euro. Al medesimo prezzo è possibile acquistare anche la recente riedizione di MediEvil, mentre Call of Duty Modern Warfare Remastered è venduto a 15,99 euro, Ratchet & Clank a 9,99 euro e la collection con Heavy Rain e Beyond Due Anime a 12,99 euro. Immancabile, ovviamente, The Last of Us Remastered, offerto a 9,99 euro.

Contrariamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti, in ogni caso, giochi come Resident Evil 2 Remake e Dark Souls Remastered non sono stati scontati nel nostro paese. Potete consultare la lista completa dei titoli in saldo accedendo al PlayStation Store dalla vostra PS4 oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi a questo indirizzo. Ci teniamo a ricordarvi che in questi giorni potete approfittare anche di altre promozioni, come giochi a meno di 5 euro, giochi a meno di 15 euro, e gli sconti sui giochi scelti dalla critica.