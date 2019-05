PlayStation Store Sconti: al via i saldi di maggio, Spyro è l'Offerta della Settimana

E' tempo di sconti sul PlayStation Store! Sony lancia i Saldi di Maggio con tantissime offerte sui migliori titoli per PlayStation 4 e PSVR, tra cui Just Cause 4, F1 2018, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Creed Rise to Glory, DiRT 4, L.A Noire, WipEout Omega Collection e XCOM 2, solamente per citarne alcuni.

I Saldi di Maggio andranno avanti fino al 29 del mese, per i prezzi aggiornati vi rimandiamo al PlayStation Store, di seguito alcuni dei giochi in offerta:

Assetto Corsa

ATV Drift & Tricks

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight Premium Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Creed: Rise to Glory

Dakar 18

Dead Island Definitive Edition

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Deadlight: Director’s Cut

Deus Ex: Mankind Divided

DiRT 4

Dirt Rally

Dirt Rally VR Bundle

Dishonored The Complete Collection

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

DOOM

DOOM + Wolfenstein II Bundle

Dreamfall Chapters

DreamWorks Dragons Dawn of New Riders

Dungeons 3

F1 2018

Farming Simulator 19

Farming Simulator 19 Premium Edition

Farming Simulator 19 Season Pass

Spyro Reignited Trilogy è la nuova Offerta della Settimana, il gioco viene ora proposto al prezzo di 24.99 euro anzichè 39.99 euro, indubbiamente un bel risparmio per chiunque desideri acquistare questa raccolta.

Infine partiranno oggi anche in Europa gli sconti Totally Digital dedicati ai giochi digitali, tra cui Bloody Zombies, Action Henk 2Dark, Abzu, Brawlout, Dead Cells, Disc Jam, Gunjack, Headmaster, Hellblade Senua’s Sacrifice, Hotline Miami, Inside, Jump Stars, Last Day of June, Nex Machina e tanti altri ancora.