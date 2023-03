PlayStation Store: sconti Selezioni Essenziali con Forspoken, One Piece e F1 22

Oltre alla nuova offerta della settimana su PlayStation Store arrivano anche gli sconti della serie Selezioni Essenziali, con tanti giochi PS4 e PS5 in vendita a prezzo ridotto. Ci sono grandi classici, ma anche giochi recenti, sia AAA che produzioni indipendenti.

Qualche esempio? Forspoken a 53.59 euro, One Piece Odyssey a 48.99euro, NBA 2K23 Edizione Digitale Deluxe a 25.49 euro, Need for Speed Unbound Palace Edition a 44.99 euro, Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition a 34.99 euro, Football Manager 2023 Console Edition a 33.49 euro e It Takes Two a 19,99 euro.

In realtà la selezione è ancora più vasta e include giochi come Star Wars Jedi Fallen Oder Deluxe Edition, Madden NFL 23, Sniper Elite 5, Assassin's Creed Valhalla Complete Edition, Call of Duty Black Ops Cold War, DOOM Eternal, God of War Essential, Call of Duty WWII Gold Edition, Spyro Reignited Trilogy, Jurassic World Evolution 2, Cuphead, Green Hell, The Crew 2, Insurgency Sandstorm, Days Gone e Marvel's Spider-Man.

Non vi bastano? Ci sono anche tanti giochi a meno di 20 euro, una buona occasione per comprare nuovi giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 ad un prezzo contenuto, offerte valide solamente per un periodo di tempo limitato.