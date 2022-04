PlayStation Store: sconti su tanti giochi per gli abbonati PS Plus, c'è Resident Evil 2

Tempo di nuovi, vantaggiosi sconti per tutti gli abbonati al PlayStation Plus, che potranno portarsi a casa a prezzi convenienti diverse produzioni di spessore già disponibili, oltre a poter effettuare il pre-order di alcuni titoli di prossima uscita risparmiando sul prezzo pieno.

Tra le produzioni in offerta che spiccano maggiormente troviamo Resident Evil 2 Remake: l'amato survival horror è proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 25% rispetto al normale prezzo base, rivelandosi quindi una ghiotta per tutti coloro che ancora non hanno avuto modo di godersi l'opera firmata Capcom. Grosso sconto invece per Sniper Elite 4, pari all'85%: il titolo creato da Rebellion può essere vostro a 10,49 euro nell'edizione standard, ed a 14,99 euro per la Deluxe Edition. Con Sniper Elite 5 in uscita il 26 maggio 2022, può essere una buona idea ingannare l'attesa con il precedente episodio nel frattempo.

Oltre ad altre interessanti offerte per l'edizione Maestro di Monster Hunter World (a 31,99 euro) e la Deluxe Edition di Guilty Gear Strive (a 63,74 euro anziché i consueti 84,99), ci sono inoltre sconti del 10% per i pre-order di diversi titoli in arrivo: Trek To Yomi (per approfondimenti eccovi la nostra anteprima di Trek To Yomi), Vampire The Masquerade Swansong, Matchpoint Tennis Championships e Shadowrun Trilogy sono soltanto alcuni dei giochi che i possessori di PS Plus potranno prenotare ad un prezzo scontato.

Non dimenticate di consultare il PlayStation Store per trovare altre offerte ancora: la lista è decisamente ricca.