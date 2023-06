PlayStation Store sconti: tanti nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro

Tornano i consigli per gli acquisti, per giocare spendendo poco comprando nuovi giochi su PlayStation Store. In questo fine estate piuttosto fresco vi segnaliamo una selezione di titoli in offerta a meno di 5 euro, sia per PS4 che per PS5.

Iniziamo con Goat Simulator a 1.99 euro, Verdun a 4.99 euro e PC Building Simulator a 4,49 euro. Per What Remains of Edith Finch bastano 4,99 euro mentre Donut County costa ancora meno, solo 3,98 euro e continuiamo con Limbo a 2.49 euro, Slender The Arrival a 1,99 euro e Tannenberg a 4.49 euro, senza dimenticare The Walking Dead A New Frontier Season Pass a 3.74 euro, The Kong Kong Massacre a 2.54 euro, My Friend Pedro di Devolver Digital a 4,99 euro e Guacamelee! 2 allo stesso prezzo.

Machinarium costa 3.99 euro in offerta, The Vanishing of Ethan Carter è in sconto a 3.79 euro, Trine 2 Complete Story costa 4,24 euro e vi segnali anche Oceanhorn Monster of Uncharted Seas a 3,74 euro. Infine, Never Alone è scontatissimo a 2.99 euro (ed è altamente consigliato), Hotline Miami Collection costa 4,99 euro e Shadow Tactics Blades of the Shogun è in promozione al super prezzo di 3,99 euro. Ultimo, ma non per importanza, Downwell di Devolver Digital in offerta a 3,34 euro.