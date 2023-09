PlayStation Store: al via gli sconti Tokyo Game Show e nuova offerta della settimana

Oltre agli sconti della serie Grandi giochi grandi affari per PS4 e PS5, su PlayStation Store prendono il via anche i nuovi sconti in occasione del Tokyo Game Show, inoltre torna anche l'offerta della settimana dedicata ad un gioco particolarmente amato.

Le offerte Tokyo Game Show su PlayStation Store coinvolgono una vasta selezione di giochi giapponesi in vendita a prezzo ridotto. Qualche esempio? Resident Evil 4 Remake Deluxe Edition a 49.59 euro, Resident Evil Village a 19.99 euro, Octopath Traveler 2 a 44.99 euro, One Piece Odyssey a 34.99 euro, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 41,99 euro e Tekken 7 a 9,99 euro, solamente per citarne alcuni. La promo include non solo giochi completi ma anche DLC, espansioni e Season Pass per giochi come Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot e tantissimi altri.

La nuova offerta della settimana è invece dedicata alla valuta Platino per Warframe, in vendita in bundle a prezzi particolarmente vantaggiosi con sconti dal 10 al 50% sul listino. Se siete alla ricerca di valuta virtuale per questo amato free to play, la promozione fa decisamente al caso vostro.

Giorni di sconti dunque su PlayStation Store, per iniziare la nuova stagione alla grande acquistando i migliori giochi per PS4 e PS5, risparmiando.