PlayStation Store sconti: tre giochi a meno di 10 euro che non potete perdere

Se non siete soliti rincorrere le novità a tutti i costi e vi accontentate anche di qualche gioco con qualche annetto sulle spalle (a patto che sia di buona qualità, d'intende), allora siete giunti nel posto giusto. Sul PlayStation Store abbiamo individuato tre titoli in offerta a meno di 10 euro che meritano tutta la vostra attenzione.

Batman Arkham Knight - Premium Edition a 7,49 euro

Gotham Knights vi ha deluso, l'attesa per Suicide Squad vi sta facendo annoiare e siete alla ricerca di un gioco di Batman fatto come si deve? Allora non c'è nulla di meglio di Batman Arkham Knight, specialmente in edizione Premium.

In quest'avventura il Cavaliere Oscuro è chiamato ad affrontare lo Spaventapasseri, che ha fatto sprofondare Gotham City nel caos chiamando a raccolta i più grandi criminali di sempre. Batman Arkham Knight offre l'esperienza più completa della serie, con il sistema di combattimento free-flow al suo massimo splendore e una vasta area esplorabile messa al servizio della possente Batmobile. La Premium Edition include anche tutti i contenuti aggiuntivi a pagamento pubblicati dopo l'uscita originaria, tra cui nuove missioni della storia.

Cris Tales a 5,99 euro

Cris Tales è una produzione indipendente interamente disegnata a mano in 2D che omaggia i classici del genere JRPG esaltando il valore del tempo: panni della maga Crisbell, potete osservare il passato, agire nel presente e guardare come le vostre scelte influenzano dinamicamente il futuro.



Per salvare i quattro regni di Crystallis, minacciati dall'imperatrice del tempo e dalle sue forze, Crisbell può fare affidamento su potenti alleati e sulla Magia Temporale: grazie a questa inimitabile abilità, la protagonista può mettere a punto numerose strategie, come spedire i nemici indietro nel tempo per affrontare le loro versioni più giovani e deboli, oppure mandarli nel futuro, dove saranno sconfitti a causa del veleno assorbito nel presente. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Cris Tales. Per dovere di completezza segnaliamo che il gioco è anche incluso nel catalogo di PS Plus Extra, quindi se siete abbonati correte a scaricarlo.

DmC Devil May Cry: Definitive Edition a 9,99 euro

Immaginiamo cosa state pensando: è vero, questo spin-off della serie sviluppato da Ninja Theory ha ben poco a che fare con il vero Devil May Cry e con il Dante che tutti noi abbiamo imparato ad amare, ma fidatevi se vi diciamo che è un signor gioco d'azione.

Se siete appassionati del genere, avete già spolpato tutti gli altri giochi della serie e siete in cerca di nuove sfide e mostruosità demoniache da affettare, date una possibilità a questa coraggiosa rilettura (specialmente dal punto di vista visivo) del mito di Devil May Cry. Quest'edizione Definitiva, tra l'altro, amplifica tutti i pregi del già eccellente sistema di combattimento, con una serie di modificatori della difficoltà, un framerate inchiodato a 60fps e una velocità incrementata del 20%.