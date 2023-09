PlayStation Store Sconti: tre giochi a 5 euro per festeggiare il Tokyo Game Show

Il Tokyo Game Show 2023 è alle porte e noi vi consigliamo di celebrarlo acquistando uno di questi videogiochi giapponesi in offerta a soli cinque euro sul PlayStation Store.

Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,99 euro

Dragon's Dogma 2 sarà al Tokyo Game Show 2023 e, nella speranza che vengano rivelati gameplay e data d'uscita, vi consigliamo di calarvi nelle sue atmosfere recuperando il suo predecessore in edizione completa, Dragon's Dogma: Dark Arisen.

L'RPG d'azione di Capcom vi accompagna nell'enorme open world di Gransys, offrendovi la possibilità di scegliere fra nove differenti classi e di ottenere l'assistenza di tre personaggi non giocanti. Il sistema delle Pedine, NPC alleati che vi assistono in combattimento e che possono essere scambiati con gli altri giocatori, rappresenta uno degli aspetti più apprezzati di questa produzione. Questa edizione, oltre al gioco base, offre anche tutti i contenuti scaricabili post-lancio e la grande espansione Dark Arisen

Valkyria Chronicles Remastered a 4,99 euro

Riscoprite le origini della serie Valikyria Chronicles con l'ottima Remastered per PlayStation 4, che propone una versione aggiornata in alta definizione del motore CANVAS e include tutti i DLC pubblicati precedentemente in un unico pacchetto.

Valkyria Chronicles Remastered è un gioco di ruolo tattico ambientato in una versione alternativa dell'Europa. Il continente è dilaniato dalla Seconda Guerra Europea, che vede contrapposti l'Impero e la Federazione Atlantica per il controllo della preziosissima risorsa nota come Ragnite. Al comando del tenente Welkin Gunther e del glorioso Squadrone 7 siete chiamati a guidare la resistenza con un sistema di combattimento che combina la più classica strategia turn based con elementi action in terza persona. Leggete la recensione di Valkyria Chronicles HD.

Resident Evil HD a 4,99 euro

Belli Resident Evil Village e gli ultimi remake, vero? Se negli anni '90 non eravate ancora nati, vi consigliamo di scoprire le origini del mito di Capcom acquistando il primo episodio della serie in versione HD. Non potete dire di amare Resident Evil se non avete mai fatto una passeggiata a Villa Spencer.

Resident Evil HD vi permette di vivere la primissima avventura di Jill Valentine e Chris Redfield, membri della Squadra Alfa costretti a rifugiarsi all'interno di Villa Spencer dopo una missione di soccorso finita male. In questo luogo iconico verrete in contatto con il famigerato Virus-T, frutto di una serie di esperimenti segreti della Umbrella. Questa edizione (versione rimasterizzata del remake di Resident Evil uscito nel 2002 su GameCube) svecchia il sistema di movimento dei personaggi ma lascia intatte le celeberrime visuali fisse, qui impreziosite da una grafica in alta risoluzione.

Il Tokyo Game Show 2023 si svolgerà dal 21 al 24 settembre, mentre i Saldi del Tokio Game Show 2023 del PlayStation Store andranno avanti fino alle 00:59 del 28 settembre.