PlayStation Store Sconti: tre giochi a meno di 8 euro per mettersi alla prova

In tanti aspettano il weekend per rilassarsi e dimenticare le fatiche della lunga settimana lavorativa o di studio. Ma chi lo dice che deve essere per forza così? Se la tranquillità non fa al caso vostro a da videogiocatori quali siete preferite mettervi continuamente alla prova, allora dovete assolutamente acquistare questi tre giochi tosti in sconto a meno di 8 euro sul PlayStation Store.

Celeste (PS4) - 7,99 euro

Il primo che vi segnaliamo è Celeste, un gioco d'avventura in due dimensioni dalla forte componente narrativa, con personaggi carismatici e una commovente storia che narra di un viaggio alla ricerca di sé. Non lasciatevi intenerire dai colorati panorami dipinti in pixel art, il gioco di Maddy Thorson e Noel Berry offre un tasso di sfida ben al di sopra della media per insegnare a non farsi condizionare dalle difficoltà, che si tratti di una serie di salti al limite dell'impossibile o dell'ansia che paralizza nella vita di tutti i giorni.

Salt & Sacrifice (PS4 e PS5) - 7,99 euro

Seguito dell'altrettanto tosto Salt & Sanctuary, con il quale condivide il mondo di gioco senza intrecciarsi a livello di trama, Salt & Sacrifice è un soulslike dark fantasy in due dimensioni che permette di creare un eroe con un editor e scegliere una delle tante classi a disposizione, che influiscono sulla dotazione iniziale e la distribuzione dei punti nell'albero delle abilità. Il combat system si concentra prevalentemente sugli scontri corpo a corpo e richiede di essere padroneggiato a dovere. I picchi di sfida si incontrano soprattutto durante i combattimenti contro i boss, dotati di pattern d'attacco che chiedono di essere memorizzati a dovere e di tanti, ma proprio tanti, punti salute. Leggete la nostra recensione di Salt and Sacrifice.

Hotline Miami Collection (PS4) - 4,99 euro

In questo caso i giochi sono in realtà due, Hotline Miami e Hotline Miami 2: Wrong Number, comodamente inclusi in un'unica raccolta a basso costo. Forti di un'irresistibile estetica al neon stile anni '90, i due titoli sono ricchi d'azione esplosiva e traboccanti di brutalità allo stato puro, con colpi di arma da fuoco e violenti combattimenti ravvicinati ripresi da una visuale dall'alto. Tratto distintivo delle due produzioni è l'elevato tasso di sfida: morirete tante, tantissime volte prima di acquisire la giusta manualità e prontezza di riflessi per ripulire dai nemici i numerosi stage che si susseguono uno dopo l'altro. Alla fine, tuttavia, proverete una soddisfazione immensa, ve lo garantiamo.

Compra Celeste a 7,99 euro (valido fino alle 00:59 del 30 marzo)

Compra Salt & Sacrifice a 7,99 euro (valido fino alle 00:59 del 30 marzo)

Compra Hotline Miami Collection a 4,99 euro (valido fino alle 00:59 del 30 marzo)

Se avete adocchiato altri videogiochi interessanti a prezzo stracciato sul PlayStation Store, non esitate farlo a sapere a noi e al resto della comunità di Everyeye.it scrivendo un commento nell'apposita sezione in basso.