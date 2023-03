PlayStation Store Sconti: tre giochi a meno di 9 euro da comprare subito

Questa settimana Sony ha immancabilmente rinnovato la selezione delle promozioni del PlayStation Store, gettando nella mischia tantissimi altri videogiochi a prezzo scontato. Ce n'è per tutti i gusti e per ogni tasca, ma per i nostri immancabili consigli per gli acquisti del weekend abbiamo deciso di selezionare tre videogiochi a meno di 9 euro.

Prey (PS4) - 7,49 euro

A pochi mesi dal lancio di Redfall, che sarà tuttavia un'esclusiva Xbox e PC, vi consigliamo di recuperare il precedente ed eccezionale lavoro di Arkane Austin, Prey, scontato a soli 7,49 euro. Perfetto punto d'incontro tra Dishonored, Bioshock e Deus Ex, è un immersive sim in prima persona profondo e stratificato. Caratterizzata da un level design sopraffino, l'avventura è ambientata su Talos I, stazione spaziale in orbita intorno alla Luna sulla quale si è risvegliata una minaccia aliena. Prey è anche incluso nel catalogo di PlayStation Plus Extra, dunque se siete abbonati al servizio potete giocarci senza alcun costo aggiuntivo.

Wolfenstein II: The New Colossus - Deluxe Edition (PS4) - 8,99 euro

Restiamo fedeli a Bethesda ma ci spostiamo negli studi svedesi di MachineGames per portare alla vostra attenzione Wolfenstein II: The New Colossus - Deluxe Edition, un FPS old-school dalla forte componente narrativa. La storia narra di William "B.J." Blazkowicz, che dopo aver perso l'uso delle gambe nel tentativo di sventare la minaccia nazista si allea con la Resistenza, porta alla luce antiche e potentissime tecnologie e scatena la Seconda Rivoluzione Americana. Il suo viaggio lo condurrà ancora una volta oltre la Terra, dando vita ad un concentrato di testosterone e narrativa epica. La Deluxe Edition include anche i tre DLC della storia Le avventure di Pistolero Joe, I diari dell’agente Morte Silenziosa e Le gesta del capitano Wilkins.

Wonder Boy: The Dragon's Trap (PS4 e PS5) 7,99 euro

Cambiamo completamente genere con Wonder Boy: The Dragon's Trap a 7,99 euro, rifacimento del cult per SEGA Master System impreziosito da splendide animazioni create a mano, una giocabilità ricalibrata e un sottofondo audio riorchestrato. Il protagonista Umano (per l'occasione affiancato dalla new entry Umana) è stato trasformato in una mostruosità metà umana e metà lucertola, e l'unico modo che ha per riacquistare la sua forma normale è quello di trovare la Croce Salamandra, un oggetto magico capace di spezzare le maledizioni. Da questo incipit prende piede un'avventura ricca d'azione in un mondo 2D fortemente interconnesso, nonché popolato da mostri ed esotici draghi. I nostalgici tra voi saranno felici si sapere che è possibile passare alla grafica in 8-bit in qualsiasi momento. Sul PlayStation Store sono disponibili due versioni separate per PS4 e PS5, dunque fate attenzione a quale comprate.

Cosa ne pensate dei nostri consigli? Se avete adocchiato altri videogiochi interessanti a prezzo scontato, non esitate a farlo sapere a noi e al resto della comunità di Everyeye.it lasciando un commento in calce a questa notizia!