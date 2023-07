PlayStation Store Sconti: tre giochi a meno di 2,5 euro per risparmiare al massimo

Avete speso tutti i vostri risparmi per prenotare le vacanze estive e non vi restano altro che pochi spiccioli nel portafoglio? Nessun problema, grazie alle offerte del PlayStation Store potete recuperare tre grandi giochi pagandoli meno di 2,5 euro l'uno. Non ci credete? E allora continuate a leggere!

Broken Sword 5 - La maledizione del serpente a 1,49 euro

Quinto capitolo di una serie punta & clicca che ha fatto la storia del genere e dell'intero medium videoludico, Broken Sword 5 - La maledizione del serpente vede l'intrepido americano George Stobbart e l'impavida giornalista francese Nico Collard sulle tracce di un dipinto rubato per smascherare una sanguinosa cospirazione.

In una Parigi splendidamente dipinta a mano e sulle note di una colonna sonora composta da Barrington Pheloung, prendono piede una trama appassionante e un comparto enigmi di pregio, con rompicapi impegnativi ma mai insormontabili, in special modo per coloro abituati ad adoperare la logica e affidarsi al pensiero laterale. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal doppiaggio in italiano.

Hotline Miami a 2,49 euro

Pietra miliare del panorama indipendente, Hotline Miami attira per la sua estetica al neon in stile anni '90 e cattura definitivamente con un mix di azione esplosiva e brutalità allo stato puro.

Mediante una visuale dall'alto, siete chiamati a farvi largo a colpi d'arma da fuoco e mazzate sui denti mettendo in conto innumerevoli game over. Si muore tanto in Hotline Miami, ma solo in questo modo potrete acquisire la manualità e la prontezza di riflessi necessarie per ripulire dai nemici i numerosi stage che si susseguono uno dopo l'altro. Alla fine, proverete una soddisfazione immensa.

Oxenfree a 2,49 euro

Anche se è appena uscito Oxenfree 2: Lost Signals, suggeriamo a tutti coloro che non ci hanno mai giocato di recuperare anche il primo Oxenfree, una complessa avventura meritatamente acclamata dalla critica.

Il thriller sovrannaturale di Night School Studio racconta la storia di un gruppo di amici che ha inconsapevolmente aperto un passaggio spettrale liberando delle creature sinistre. Nei panni di Alex, un adolescente ribelle, potete affrontare la situazione agendo come meglio credete, plasmando la storia con le vostre scelte e influenzando il destino dei personaggi mediante un sistema di dialoghi profondo e sfaccettato.

Tutti e tre i giochi rimarranno in offerta fino alle 00:59 del 20 luglio, giorno in cui terminerà la promozione Selezioni Essenziali del PlayStation Store. Approfittatene prima che sia troppo tardi!