PlayStation Store: al via gli sconti del weekend con giochi PS4 e PS5 in offerta

Weekend di sconti sul PlayStation Store con le nuove offerte del fine settimana sui migliori giochi PS4 e PS5, disponibili a prezzo scontato solamente fino al 21 febbraio. Ecco quali sono i giochi in evidenza da non perdere.

Far Cry 6 Ultimate Edition costa 71.99 euro, da segnalare anche Rayman Legenda a 4.99 euro, Steep di Ubisoft a 3.99 euro, Car Mechanic Simulator 2021 a 23.99 euro, Hitman Edizione Game of the Year a 14.99 euro, Far Cry 5 Gold Edition a 17.99 euro, Far Cry 3 Classic Edition a 9.89 euro, Project CARS 2 a 10.49 euro e ancora sconti su Hot Wheels Unleashed, Monopoly Family Fun Pack, Orcs Must Die 3, Wolfenstein II The New Colossus, Crysis 3 Remastered, Assassin's Creed 3 Remastered, Crysis 2 Remastered, Far Cry 3 Blood Dragon e Quake.

Queste offerte si sommano alla promozione il pianeta degli sconti sul PlayStation Store con centinaia di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 in vendita a prezzo ridotto, con focus sui migliori giochi a meno di 20 euro e i giochi imperdibili a meno di 5 euro. Una bella serie di occasioni per fare scorta di nuovi titoli a prezzo ridotto spaziando tra giochi AAA, AA, esclusive, third party e produzioni indipendenti.