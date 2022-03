PlayStation Store: sconti del weekend, le nuove offerte PS4 e PS5

Come ogni venerdì tornano le offerte del weekend su PlayStation Store con una selezione di giochi per PS5 e PS4 in vendita a prezzo scontato solamente per il fine settimana, una buona occasione per acquistare nuovi giochi a prezzi ridotti.

Questa volta l'offerta del weekend di PlayStation Store riguarda la serie Star Wars, con tagli di prezzo su due giochi: Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Battlefront 2.

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition costa 11.99 euro, questa edizione include oltre al gioco anche due skin per BD-1 e la Stinger Mantis, artbook digitale e un video dietro le quinte della durata di 90 minuti. Il gioco è ottimizzato per PS5 tramite aggiornamento gratuito. Star Wars Battlefront 2 costa 4.99 euro, stesso prezzo per l'Aggiornamento Celebration Edition che include oltre 25 skin tra cui alcuni outfit ispirati a Star Wars L'Ascesa di Skywalker, oltre 100 aspetti rinforzo e soldati, oltre 100 emote e battute per i soldati e oltre 70 diverse pose di vittoria.

E non dimenticatevi di dare uno sguardo alle altre offerte del PlayStation Store, tra cui nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro e un valanga di sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus.