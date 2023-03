PlayStation Store: al via gli sconti del weekend con RDR2, Mafia e Borderlands in offerta

Nuova ondata di offerte su PlayStation Store: oltre agli sconti della serie Selezioni Essenziali sono iniziate anche le promo del weekend, con tantissimi giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo ridotto solo fino al 20 marzo. Siete pronti per risparmiare?

Call of Duty Modern Warfare II Edizione Cassaforte costa 82.49 euro, GTA V è in sconto a 19.79 euro mentre GTA Online costa 9.99 euro, stesso prezzo per Fallout 76 e The Elder Scrolls V Skyrim di Bethesda.

Super prezzo per Red Dead Redemption II a 29.99 euro, The Quarry Edizione Deluxe costa 42.49 euro, Tiny Tina's Wonderlands Edizione Next-Level è in offerta a 37.49 euro e vi segnaliamo anche Borderlands 3 Ultimate Edition per PS4 e PS5 a 29.99 euro. OlliOlli World Rad Edition costa 29.24 euro e vi segnaliamo anche Mafia II Definitive Edition e Mafia III Definitive Edition a 9,89 euro l'uno.

Prey costa 7.49 euro mentre a 7.99 euro troviamo Prey Mooncrash, in offerta anche DLC per Borderlands 3 e vari bundle GTA V con Shark Card a partire da 19,79 euro. Volete spendere meno? Nessun problema, su PlayStation Store trovate tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro, una buona occasione per arricchire la propria ludoteca ad un prezzo piccolo piccolo.