PlayStation Store: in sconto i DLC di tantissimi giochi

Se siete in cerca di qualche contenuto aggiuntivo in sconto per i vostri vecchi titoli PlayStation 4 allora fareste bene a dare un'occhiata alla nuova ondata di offerte riguardanti i DLC.

Ecco di seguito alcuni dei contenuti aggiuntivi in offerta:

Shadow of the Tomb Raider - Season Pass a 14,99 euro (prezzo originale: 29,99 euro)

Call of Duty: WWII - Pass stagionale a 24,99 euro (prezzo originale: 49,99 euro)

Monster Hunter: World - DLC Collection a 29,74 euro (prezzo originale: 34,99 euro)

Valentino Rossi The Game - Season Pass a 5,99 euro (prezzo originale: 14,99 euro)

Pass stagionale We Happy Few a 12,49 euro (prezzo originale: 24,99 euro)

Oltre ai DLC citati sopra trovate in forte sconto anche tutti i contenuti aggiuntivi per la personalizzazione del protagonista in Watch Dogs 2, i pacchetti di Jurassic World Evolution e tantissimi altri. Sulla pagina ufficiale dell'offerta potete trovare l'elenco completo dei DLC in sconto.

Potrete approfittare di questi sconti da oggi fino al prossimo 17 ottobre 2019 alle ore 12:59, quando con tutta probabilità tali sconti verranno rimpiazzati dai saldi di Halloween.

Avete già visto i giochi PlayStation 4 a meno di 15 e 5 euro? Sony ha anche aggiornato il titolo protagonista dell'offerta della settimana sul PlayStation Store ed è ora possibile acquistare a prezzo scontato Man of Medan su PS4.