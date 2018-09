PlayStation Store: segnalati problemi a ricerca, acquisto e download di giochi su PS4

Da diverse ore si stanno moltiplicando in rete le segnalazioni da parte dei giocatori che stanno riscontrando notevoli problemi durante la navigazione del PlayStation Store da console PlayStation 4.

Molti di essi non riescono neppure a connettersi. Sony Interactive Entertainment ha fatto sapere di essere al corrente del problema e di essere al lavoro per risolverlo. Sulla pagina dedicata allo stato di servizio del PlayStation Network, viene chiaramente segnalato che i giocatori potrebbero riscontrare problemi durante le fasi di ricerca, acquisto e scaricamento dei giochi, oltre che per il riscatto di buoni promozionali.

Anche voi state riscontrando problemi? Il disservizio, con tutta probabilità, è stato generato dalla pubblicazione della demo di FIFA 19, avvenuta poco dopo le 16:00 di oggi pomeriggio. L'incredibile afflusso di giocatori, ansiosi di provare le novità del titolo calcistico di EA Sports, potrebbe aver messo a dura prova l'infrastruttura di rete dello Store di Sony.