PlayStation Store: ultima settimana degli sconti di gennaio con nuove offerte

Mancano pochi giorni alla fine dei saldi di gennaio sul PlayStation Store e il negozio digitale di Sony è ricchissimo di offerte e occasioni sui migliori videogiochi per PS4, PS5 e PSVR, ecco una selezione degli sconti più interessanti.

Da segnalare Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition a 29.99 euro, Returnal per PS5 a 59.99 euro, Demon's Souls Remake a 45.59 euro, The Last of Us Parte 2 Digital Deluxe Edition a 29.99 euro e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 9.99 euro, prezzo super per l'edizione che include il gioco completo e le due espansioni Heart of Stone e Blood & Wine.

E ancora, Marvel's Avengers Endgame Edition a 31.49 euro, Back 4 Blood Ultimate Edition a 65.99 euro, The Crew 2 a 9.99 euro e la Gold Edition a 17.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 20.99 euro, SnowRunner a 19.99 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate Edition a 26.99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 20.99 euro, The Last of Us Remastered a 9.99 euro e Scarlet Nexus a 38,49 euro.

In chiusura segnaliamo Green Hell a 19.99 euro, Monster Hunter World a 14.99 euro, Tekken 7 a 9.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 7.99 euro e A Way Out a 8,99 euro.